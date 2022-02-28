Коечный фонд для пациентов с ковидом в Кузбассе сократят почти на 12%

КЕМЕРОВО, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Кузбасса, где за неделю суточный прирост заболеваемости ковидом снизился более чем в 2,5 раза - до 811 случаев в день, приняли решение о сокращении почти на 12% коечного фонда в ковидных госпиталях. 180 коек уже вернули под оказание плановой медпомощи, в течение недели будет возвращено еще 220 мест в стационарах, сообщается в понедельник на официальном сайте правительства региона.

"Сейчас для лечения больных COVID-19 развернуто 3 214 коек, занято 2 355 коек в перепрофилированных стационарах, свободно 27% коечного фонда. Из-за снижения количества заболевших и госпитализированных в нормальный режим работы уже перевели 180 коек, принято решение на текущей неделе вернуть еще 220 коек для оказания плановой медпомощи", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Кузбасса, на минувшей неделе почти на 20% сократилось число вывозов скорой помощи к пациентам на дом. Обращений за медпомощью в больницы и поликлиники стало меньше примерно в два раза. Учреждения здравоохранения поэтапно возобновляют оказание плановой медицинской помощи.

Всего с начала пандемии в Кузбассе выявлено более 144,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 125,7 тыс. пациентов, умерли более 2,1 тыс. человек. В феврале власти региона отменили основные коронавирусные ограничения, при посещении общественных мест перестали требоваться QR-коды, также отсутствуют ограничения по числу зрителей на массовых и культурных мероприятиях.