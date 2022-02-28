Школьники в приграничных районах Курской области вернулись к очному обучению

КУРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Учащиеся школ в районах Курской области, граничащих с Украиной, с понедельника вернулись с дистанционного к очному формату обучения, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Роман Старовойт.

Власти Курской области 24 февраля приняли решение перевести школьников в районах, которые граничат с Украиной, на дистанционное обучение.

"У нас до сегодняшнего дня на дистанте были школьники в шести приграничных районах области. Сегодня они вышли и уже получают образование в очном формате", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, власти предприняли необходимые меры по усилению охраны объектов, в том числе детских садов и школ. С 28 февраля к обучению также приступили более 600 детей из числа эвакуированных ранее жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Курская область граничит с Украиной. Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Власти Курской области перевели в режим повышенной готовности пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона. Также отменено требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах, аэропорт в Курске приостановил работу до 2 марта.