В Калужской области заболеваемость ОРВИ среди детей старше 15 лет за неделю выросла на 17%

КАЛУГА, 28 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в возрастной группе 15 лет и старше в период с 21 по 27 февраля достиг 160,5%, что почти 17% больше, чем было на предыдущей неделе. В целом по региону эпидпорог по ОРВИ превышен на 48,8%, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Превышение пороговых показателей [заболеваемостью ОРВИ] на прошедшей неделе [с 21 по 27 февраля] отмечено в возрастной группе 15 лет и старше, где эпидемический порог превышен на 160,5% (предыдущая неделя [с 14 по 20 февраля] на 143,7%), показатель заболеваемости составил 114,1 на 10 тыс. данной возрастной группы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего за прошедшую неделю зарегистрировано 12 293 случая ОРВИ, что на 48,8% выше порогового значения. Среди школьников и дошкольников заболеваемость ниже порога - на 69% и 52% соответственно. "Снижение числа заболевших отмечается у детей разного возраста от 11,8% до 31%, у взрослых уменьшение количества больных составило 4,6% относительно предыдущей недели", - добавили в пресс-службе.

По данным министерства образования и науки региона на 28 февраля, в образовательных учреждениях среди учащихся и педагогического состава эпидемиологическая ситуация стабильная.