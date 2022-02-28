{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число ДТП с городскими автобусами в Москве в 2021 году уменьшилось на 7,5%

Количество пострадавших в таких ДТП в столице за год снизилось на 4,2%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Количество дорожных аварий с участием городских автобусов в Москве уменьшилось на 7,5% в прошлом году по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем предпринимать меры по снижению аварийности с участием общественного транспорта и повышению безопасности для пассажиров. Автобусы основного городского перевозчика стали попадать в аварии на 7,5% меньше, чем годом ранее. Количество ДТП, произошедших по вине водителей как "Мосгортранса", так и частных перевозчиков снизилось на 25%. Все это позволяет снижать задержки в движении и соблюдать расписание. Снижение аварийности и безопасная перевозка пассажиров - это результат совместной работы всего Транспортного комплекса столицы", - приводятся в публикации слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Также в 2021 году на 4,2% уменьшилось количество пострадавших в ДТП с автобусами.

В сообщении уточняется, что установка новых светофоров, выделенные полосы для общественного транспорта, регулярные занятия по безопасности с водителями, а также система "Антисон", которая работает в автобусах и электробусах, позволяют снизить аварийность.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Гонконге число случаев заражения коронавирусом превысило 55 тыс. в день
Это на 70% больше, чем за предыдущий день
Читать полностью