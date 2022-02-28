Астраханские школьники разработали "умный" корсет для детей с проблемами позвоночника

АСТРАХАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Учащиеся Астраханского школьного технопарка разработали прототип интеллектуального средства реабилитации для юных пациентов с тяжелой степенью деформации позвоночника, суть которого заключается в наличии датчиков, определяющих уровень фиксации корсета. Об этом сообщила пресс-служба главы Астраханской области

"В Региональном школьном технопарке (РШТ) представили прототип интеллектуального средства реабилитации для юных пациентов с тяжелой степенью сколиоза. Над созданием инновационного проекта работала команда из восьми школьников четвертых-девятых классов, их научным руководителем выступил педагог РШТ Рамазан Тулешкалиев. Суть изобретения подопечных технопарка - снабдить корсет для исправления осанки датчиком на основе герконов (герметизированных контактов), который будет определять степень фиксации корсета. Устройство для отслеживания использования корсета позволяет контролировать процесс реабилитации пациента", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разработанное устройство на основе микроконтроллера с системой автономного питания регистрирует данные об использовании корсета и передает статистическую информацию через беспроводное соединение на смартфон родителя или врача, где историю ношения корсета можно отследить с помощью разработанного детьми приложения.

По данным пресс-службы, реализация идеи стала возможна благодаря победе команды РШТ в конкурсе социальных и культурных проектов компании "Лукойл". В рамках гранта лаборатория электроники и радиотехники Центра детского научно-технического творчества РШТ получила 12 комплектов современного оборудования: паяльные станции, дымоуловители, держатели плат "третья рука" со встроенным светильником, термостойкие силиконовые коврики для пайки, а также учебное и проекционное оборудование, рассказали в пресс-службе.