Сайт ВЦИОМ подвергся атаке после публикации опроса россиян о событиях на Украине

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвергся DDoS-атаке после публикации результатов исследования об отношении россиян к специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале центра.

"Сайт ВЦИОМ подвергается DDOS-атаке из-за рубежа в связи с размещением пресс-релиза об отношении россиян к решению провести специальную военную операцию в Украине. До прекращения атаки пользуйтесь данными нашего Telegram-канала", - указано в сообщении.

Согласно результатам исследования, две трети опрошенных россиян (68%) скорее поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине.

Ранее 28 февраля атакам и взлому подверглись интернет-ресурсы нескольких крупных российских СМИ, в частности ТАСС.