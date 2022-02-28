Мэр Киева ввел запрет на продажу спиртного

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что со вторника в городе вводится запрет на продажу спиртных напитков.

"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков", - написал он в своем Telegram-канале в понедельник.

Мэр Киева отдельно обратил внимание владельцев магазинов и аптек на то, что они не должны повышать цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства. "Не повышайте цены, пользуясь ситуацией", - обратился к ним Кличко, сравнив подобные действия владельцев магазинов и торговых сетей с мародерством.

Ранее Кличко заявил, что в условиях военного положения на Украине мародеров в украинской столице будут "обезвреживать" без предупреждения.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.