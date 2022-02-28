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Военная операция на Украине
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Бастрыкин дал ряд поручений о фиксации новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин дал ряд поручений о фиксации новых обстрелов мирного населения в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата продолжить работу по фиксации и закреплению доказательств о новых случаях получения ранений и гибели мирных граждан в Донецкой Народной Республике в результате обстрела ВСУ", - говорится в сообщении.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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