Единовременную помощь получили почти 12 тыс. эвакуированных из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Выплаты единовременной материальной помощи в сумме 10 тыс. рублей получили около 12 тыс. жителей ДНР и ЛНР, это 74,4% всех эвакуированных в РФ, сообщили в понедельник в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"На сегодня единовременную материальную помощь получили около 12 тыс. беженцев, это 74,4% от числа обратившихся за выплатой", - говорится в сообщении.

В министерстве также уточнили, что более чем 5 тыс. эвакуированных была оказана экстренная психологическая помощь, в том числе за последние сутки - более чем 200 жителям ДНР и ЛНР. "Также граждане в пунктах временного размещения получают бесплатную юридическую помощь", - отмечается в сообщении.

По данным правительства региона, сейчас в пунктах временного размещения на территории Ростовской области находятся 6 485 жителей Донецкой и Луганской народных республик, более 3,3 тыс. из них - дети.