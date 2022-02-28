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Военная операция на Украине

Единовременную помощь получили почти 12 тыс. эвакуированных из Донбасса

Размер выплаты составил 10 тыс. рублей. Кроме того, свыше 5 тыс. переселенцев получили экстренную психологическую помощь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Выплаты единовременной материальной помощи в сумме 10 тыс. рублей получили около 12 тыс. жителей ДНР и ЛНР, это 74,4% всех эвакуированных в РФ, сообщили в понедельник в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

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"На сегодня единовременную материальную помощь получили около 12 тыс. беженцев, это 74,4% от числа обратившихся за выплатой", - говорится в сообщении.

В министерстве также уточнили, что более чем 5 тыс. эвакуированных была оказана экстренная психологическая помощь, в том числе за последние сутки - более чем 200 жителям ДНР и ЛНР. "Также граждане в пунктах временного размещения получают бесплатную юридическую помощь", - отмечается в сообщении.

По данным правительства региона, сейчас в пунктах временного размещения на территории Ростовской области находятся 6 485 жителей Донецкой и Луганской народных республик, более 3,3 тыс. из них - дети.

Теги
РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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