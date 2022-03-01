В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась почти на 26% за неделю

ТЮМЕНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди жителей Тюменской области уменьшился за неделю почти на 26%, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"За прошлую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в нашем регионе уменьшилась на 25,6% в сравнении с предыдущей, но недельный эпидемический порог по совокупному населению превышен на 22% за счет взрослых. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) снизилась на 18%, эпидпорог не превышен", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на минувшей неделе помог установить, что в регионе болеют вирусами парагриппа и риновирусами.