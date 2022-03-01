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На Кубани уничтожили три минометные мины времен войны, найденные детьми

Боеприпасы нашли в русле реки

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Дети обнаружили в русле реки недалеко от хутора Новоукраинского в Крымском районе Краснодарского края три 82-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны, боеприпасы уничтожены. Об этом журналистам сообщили пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю во вторник.

"Три 82-миллиметровые минометные мины были обнаружены недалеко от хутора Новоукраинского. Их нашли дети в русле реки Шибик, об этом незамедлительно было сообщено в правоохранительные органы", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в тот же день в Крымском районе на окраине хутора Весёлого его жители нашли 150-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны в канаве, образовавшейся после размыва грунта. По данным ведомства, боеприпасы уничтожены с соблюдением необходимых мер безопасности.

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