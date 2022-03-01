Мизулина назвала объем потраченных средств на информатаку в сети из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Злоумышленники потратили уже более миллиарда рублей на организацию информационной атаки в сети в связи с ситуацией на Украине. Об этом во вторник сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Только на таргетированную рекламу в социальных сетях тратится не менее $50 тыс. в сутки, только на территории России, без учета территории Республики Беларусь, без учета Украины и других государств, где такая реклама распространяется. По оценкам наших специалистов, более миллиарда рублей уже потрачено на эту информационную атаку, мы считаем, что она будет только расти, только усиливаться", - сказала Мизулина.

По ее словам, на данный момент в сети порядка 1,3 млн фейковых публикаций о ситуации на Украине.

"Мы на данный момент видим, что примерно 1 млн 310 тыс. фейковых публикаций распространено о ситуации. Эта цифра постоянно меняется, постоянно растет, потому что эти фейки производятся очень быстро. Примерно каждые 20 минут мы видим в предложенных фейках, в группах, сообществах, где ведется эта координация, новые 100 сообщений. Каждые 20 минут новые 100 фейков у нас появляются", - подчеркнула она.

Лига безопасного интернета готова помогать СМИ в случаях, когда они подвергаются DDoS-атакам, заявила Мизулина. "Порталы крупнейших средств массовой информации подвергаются атакам. Мы призываем СМИ быть бдительными, и, если такие факты происходят, звоните нам, мы подскажем, что делать. Потому что мы уже установили, какие типы атак происходят и что делать в этой ситуации", - сказала она.