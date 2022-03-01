Крым собрал еще более 44 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Крымские политики и добровольцы собрали еще более 44 тонн гуманитарной помощи для эвакуированного населения из Луганской и Донецкой народных республик, сообщается на сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики.

"На сегодняшний день в Республике Крым развернуто 100 пунктов сбора гуманитарной помощи для эвакуированного населения из Луганской и Донецкой народных республик, отправлено 20 тонн груза в Ростовскую область. Подготовлено к отправке еще более 44 тонн", - приводятся в сообщении слова министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Садаклиева.

Уточняется, что в Крыму продолжает действовать введенный 24 февраля режим повышенной готовности, к утру 1 марта чрезвычайных ситуаций в республике не зафиксировано. Временно приостановлена работа Международного аэропорта Симферополь им. И. К. Айвазовского. На дежурстве находятся 2 240 человек и 831 единица техники.

"С целью обеспечения пребывания граждан на территорию Республики Крым иностранных лиц или лиц без гражданства РФ, заявивших желание быть признанными беженцами, в первоочередной готовности находятся 2 пункта временного размещения (ПВР), общей вместимостью 200 человек. Также подготовлено 20 пунктов временного размещения на базе санаторно-курортных учреждений, вместимостью 3 588 человек", - говорится в сообщении.