Число пунктов пропуска на границе РФ и Украины в Белгородской области увеличили до семи

ТАСС, 1 марта. Семь пунктов пропуска заработали для пересечения в Белгородской области российско-украинской границы, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее в регионе работали три пункта.

"По данным пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, в регионе работают семь пунктов пропуска. Белгородский район, Шебекинский городской округ, Грайворонский городской округ, Краснояружский район, Валуйский городской округ, Ровеньский район", - написал Гладков.

По словам главы региона, пересечь границу можно пешком или на автомобиле. Ранее Гладков отмечал, что число приходящих со стороны Украины людей в Белгородской области увеличивается - к 26 февраля в регионе заработали три пункта пропуска на границе России и Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Власти Белгородской области, которая граничит с Украиной, усилили контроль доступа на всех социальных объектах, жизнеобеспечения, в том числе на водозаборных станциях, гидротехнических сооружениях, объектах энергообеспечения. В муниципалитетах, граничащих с Украиной, в детсадах и школах отменены занятия. До 2 марта приостановил работу аэропорт в Белгороде.