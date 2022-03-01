В Архангельской области возобновили оказание плановой медпомощи

АРХАНГЕЛЬСК, 1 марта. /ТАСС/. Оказание плановой амбулаторной и стационарной медицинской помощи возобновлено в Архангельской области, сообщила журналистам заместитель председателя областного правительства Олеся Старжинская.

"Мы возвращаем всю плановую медицинскую помощь в полном объеме", - сказала она.

По ее словам, в поликлиниках максимально быстро будет развернута как диспансеризация взрослого населения, так и углубленная госпитализация для переболевших новой коронавирусной инфекцией. В регионе сворачиваются инфекционные койки, они перепрофилируются под оказание плановой помощи различного профиля.

Власти Архангельской области отменили предъявления QR-кодов о вакцинации или заменяющих его документов при посещении общественных мест, мест продажи товаров и предоставления услуг, а также при приобретении билетов на Соловки. Кроме того, в регионе сняли требование о переводе на удаленку государственных и муниципальных служащих старше 60 лет. Государственные и муниципальные организации больше не обязаны отправлять на удаленку не менее 30% сотрудников.

На минувшей неделе ежедневно с амбулаторного и стационарного лечения выписывали от 1,5 до почти 3,5 тыс. человек. Снижается и количество регистрируемых новых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Архангельской области выявлено 212 420 случаев новой коронавирусной инфекции, 168 594 человека выздоровели, 2 011 умерли.