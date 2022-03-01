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В Сочи в горах объявили штормовое предупреждение

Причиной объявления стала опасность схода лавин

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин в горах Сочи, сообщает пресс-служба управления.

"Штормовое предупреждение по лавиноопасности [объявлено] в горах МО г. Сочи. По данным в период с 18:00 1 марта до 18:00 4 марта в горах Сочи выше 1 000 м лавиноопасно", - говорится в опубликованном сообщении.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад и непогоду.

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РоссияКраснодарский край
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