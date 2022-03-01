В Сочи в горах объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин в горах Сочи, сообщает пресс-служба управления.

"Штормовое предупреждение по лавиноопасности [объявлено] в горах МО г. Сочи. По данным в период с 18:00 1 марта до 18:00 4 марта в горах Сочи выше 1 000 м лавиноопасно", - говорится в опубликованном сообщении.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад и непогоду.