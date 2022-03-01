В Вологодской области отменят требование о QR-кодах со 2 марта

ВОЛОГДА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области отменило требование о предоставлении QR-кода при посещении общественных мест со 2 марта. Отменено также ограничение по заполнению залов на 50% в связи с улучшением эпидемической ситуации, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться как в стране в целом, так и в нашем регионе. Ежесуточные приросты с каждым днем все меньше, снижается и число пациентов в моногоспиталях, в том числе "тяжелых", коллективный иммунитет, учитывающий, как вакцинированных, так и переболевших, вплотную приблизился к отметке в 100%. С учетом складывающейся ситуации считаю возможным продолжить снятие действующих в регионе ограничений. Прежде всего это отмена QR-кодов при посещении общественных мест, в том числе учреждений здравоохранения", - сказал Кувшинников в видеообращении к жителям, которое распространила пресс-служба губернатора.

Также будут сняты ограничения в части норматива заполнения залов, трибун в закрытых помещениях при проведении культурных, спортивных и других развлекательных мероприятий. До настоящего момента их можно было заполнять лишь наполовину. "Вчера руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой были утверждены новые эпидемиологические рекомендации в условиях снижения заболеваемости COVID-19 и распространения омикрон-штамма. Из числа противоэпидемических мер рекомендуется сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиление режима дезинфекции. Я поручил правительству области внести все необходимые изменения в нормативно-правовые акты правительства Вологодской области. Все принятые решения будут действовать с завтрашнего дня [со 2 марта]", - подытожил Кувшинников.

Ранее в понедельник глава региона объявил о снятии нескольких ограничений: с марта возобновлены деловые мероприятия, концерты и форумы, сняты рекомендации по самоизоляции для людей 60 лет и старше, а также рекомендации работодателям об удаленном режиме работы. Прекращен особый закрытый режим социальных учреждений для инвалидов, там достигнут высокий уровень вакцинации. Организациям общественного питания теперь разрешено работать круглосуточно, ранее они могли работать с 06:00 до 23:00. Еще ранее, с 16 февраля, были возобновлены очные занятия в учреждениях дополнительного образования. С 24 февраля возвращена вся плановая медицинская помощь взрослым в стационарах, с 28 февраля - в амбулаторном звене, приостановленная с 31 января.

На 1 марта в области выявлено 164 407 заразившихся коронавирусом, за минувшие сутки - 1 605, из них 114 госпитализированы. Выздоровели 135 260 человек, умерли 3 397. Привито более 632 тыс. человек, или 70% взрослого населения региона.