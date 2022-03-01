В МВД заявили, что глава компании TeenSpirit Studio и ее сестра не являются гражданками РФ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. МВД России в ходе проверки выявило, что продюсер и глава компании TeenSpirit Studio Нателла Крапивина и ее сестра не являются гражданками России. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре ведомства.

"Территориальным органом МВД России в рамках работы по обращению председателя Национального антикоррупционного комитета, руководителя постоянной комиссии Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова проведена проверка наличия гражданства Российской Федерации у главы компании "TeenSpirit Studio" Крапивиной (Алиевой) Нателлы Вагифовны. Установлено, что при подаче заявления о приеме Н. В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н. В. Крапивиной и ее сестры А. В. Алиевой не выносилось", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в связи с этим Крапивина и ее сестра гражданами России не являются, их паспорта признаны выданными в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка. "Материалы по указанным фактам будут направлены в Следственный комитет РФ", - добавили в ведомстве.

Кроме того, имеются основания полагать, что законный представитель указанных лиц при подаче заявления о приеме в российское гражданство сообщила о себе ложные сведения. По данному факту проводится проверка. Накануне Кабанов попросил начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову проверить обоснованность выдачи в 2011 году продюсеру и главе компании "TeenSpirit Studio" Крапивиной гражданства РФ, которая публикует русофобские высказывания и посты неприязни действий властей России.

TeenSpirit Studio является международной продакшн-компанией, которая специализируется на производстве рейтинговых телевизионных программ, музыкальных клипов и имиджевых роликов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.