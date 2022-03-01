Более 160 коек вернули в Коми к плановой медпомощи из-за снижения заражений COVID-19

СЫКТЫВКАР, 1 марта. /ТАСС/. Медучреждения Республики Коми сократили сразу 165 инфекционных коек в связи со снижением количества заболевших COVID-19 и госпитализированных. В данный момент занята 1 701 койка, сообщил глава региона Владимир Уйба.

"Мы серьезно снизились [по числу заболевших] впервые за последние пять недель. За сутки выявлено 932 случая заболевания ковидом, вчера было 1 449. Мы начали сокращать койки, несмотря на высокий уровень заболеваемости, поскольку содержание простаивающих коек не нужно. Сократили 165 коек в Коми республиканской клинической больнице, они переходят в режим оказания плановой медпомощи. Сегодня занята 1 701 койка, вчера было занято 1 764", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во "ВКонтакте".

Глава региона вновь призвал жителей привиться, кто этого еще не сделал - из 932 заболевших за сутки 104 пациента были привиты, из них 93 переносят инфекцию в легкой форме, лечатся амбулаторно, сообщил Уйба.

На 1 марта в Коми выявлено всего 157 068 заразившихся коронавирусом, в том числе за сутки - 932, из них 167 госпитализированы. Выздоровели 134 855 человек, умер 2 901.

С 25 января в регионе приостановлено оказание плановой медпомощи, за исключением экстренных и неотложных случаев, социально опасных заболеваний, направлений "онкология", "акушерство и гинекология" и некоторых других. Коллективный иммунитет в республике составляет 73,5%.