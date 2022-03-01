Чек-лист создадут для работы по мастер-планам реновации городов в ДФО

ТАСС, 1 марта. Работу по созданию мастер-планов по программе реновации в городах Дальнего Востока нужно разбить на четыре шага, выделив выявление потребностей жителей, разработку стратегического плана, определение команд, которые будут задействованы при реализации, а также визуализацию концепции. Как заявила заместитель гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дарья Кирьянова, эти четыре пункта соберут в чек-лист, по которому можно будет следить за ходом работы.

"Для разработки мастер-плана нужно не только детально проработать будущую структуру занятости населения, но и привлекательно, понятно презентовать стратегические планы. На еженедельной основе будем рассказывать о динамике реализации всеми регионами по четырем пунктам, чтобы понимать, как мы движемся, какие регионы лидеры в части качества и скорости, какие вопросы возникают, чем можем помочь", - приводит пресс-служба КРДВ слова Кирьяновой, сказанные по итогам штаба по развитию городов Дальневосточного федерального округа под председательством главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

По ее словам, выделенные пункты нужно собрать в чек-лист. Необходимо выделить обсуждение потребностей жителей города и иных заинтересованных лиц. Вторым пунктом должна стать разработка стратегического плана развития города по итогам стратегических сессий, третьим - определение команд, во взаимодействии с которыми они будут реализованы, в том числе ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ, АСИ и другие частные партнеры. Четвертый пункт - визуализация концепции, "интуитивно понятной всем заинтересованным лицам".

Чекунков отметил, что 14 городов ДФО активно включились в работу, 11 городов еще не набрали необходимый темп.

"Выделю два главных момента. Во-первых, недостаточное вовлечение людей, нужно вести диалог с дальневосточниками и адаптировать работу так, чтобы она учитывала мнение людей, живущих в этих городах. Во-вторых, слабое экономическое обоснование гипотез. Реновация дальневосточных городов - это не конкурс архитекторов, это переосмысление городов в интересах жителей и с учетом новой экономики, которая создается на Дальнем Востоке", - цитирует Чекункова пресс-служба КРДВ.

По поручению главы государства Владимира Путина необходимо разработать мастер-планы реновации административных центров субъектов ДФО, городов с населением более 50 тыс. человек, а также Тынды и Северобайкальска. Изначально речь шла о 22 городах, но позже Минвостокразвития РФ предложило включить в программу центры экономического роста. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявлял о необходимости для губернаторов взять работу по мастер-планам под личный контроль. Первые мастер-планы должны быть представлены и утверждены в рамках Восточного экономического форума в 2022 году.