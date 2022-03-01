Число пользователей портала госуслуг в Татарстане выросло до 1,6 млн человек

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Число активных пользователей портала госуслуг в Татарстане за 2021 год выросло на 500 тыс. - до 1,6 млн человек. Об этом во вторник сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Илья Начвин.

"Наиболее востребованными площадками у татарстанцев являются портал госуслуг РТ, система „Народный контроль" и система опросов жителей. Единым окном для получения всех государственных услуг является объединенный портал. Он востребован, количество активных пользователей в 2021 году выросло почти на 500 тыс. - до 1,6 млн человек", — цитирует Начвина пресс-служба министерства.

По его словам, количество транзакций увеличилось с 290 млн в 2020 году до 314 млн в 2021 году. Количество платежей, проведенных через портал, выросло на 4 млрд - до 30 млрд.

Начвин отметил, что рост обусловлен выводом новых сервисов.