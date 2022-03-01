Более 70% участников соцопроса в России доверяют Путину

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более 70% опрошенных россиян доверяют президенту Владимиру Путину и считают, что он хорошо справляется со своими обязанностями на посту главы государства. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного фондом "Общественное мнение" 25-27 февраля в 53 субъектах РФ среди 1,5 тыс. респондентов.

"71% опрошенных считает, что президент РФ Владимир Путин работает на своем посту скорее хорошо, противоположного мнения придерживаются 15% респондентов, затруднились ответить 14% участников анкетирования", - говорится в исследовании. Еще 20 февраля эти цифры составляли 64, 21 и 15% соответственно. Свое доверие Путину высказал 71% опрошенных, о недоверии заявили 18% респондентов, еще 11% затруднились с ответом (в прошлом опросе было 61, 29, 11% соответственно).

Более двух третей опрошенных знают, что Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства, 28% "что-то об этом слышали", а 1% респондентов затруднился с ответом. "Впервые об этом узнали" во время опроса 7% респондентов. "Из тех, кто знал, что-то слышал или затруднился с ответом о признании ДНР и ЛНР 69% поддержали это решение, а 8% считают его неправильным, еще 16% не смогли ответить", - уточняют эксперты.

65% участников анкетирования назвали решение президента РФ о начале военной операции на Украине правильным, 17% считают его неверным, еще 18% опрошенных затруднились ответить. Две трети респондентов считают, что Россия пошла на этот шаг, чтобы обезопасить свои границы, 58% - защитить население ДНР и ЛНР, 37% - предотвратить вступление Украины в НАТО, 20% - присоединить Донбасс к России, изменить политический строй на Украине - 17%, ликвидировать украинскую государственность и присоединить эту страну к России - 8%, другое - 10% опрошенных.

55% респондентов отмечают, что среди их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает тревожное настроение. Спокойствие сохраняет окружение 39% опрошенных. Неделю назад эти цифры составляли 50% и 44% соответственно.

Работа правительства

Половина опрошенных считает, что российское правительство работает "скорее хорошо" (20 февраля так думали 37% респондентов). Треть участников анкетирования поставили кабмину "неуд" (в прошлом опросе таких было 45%). Затруднились с ответом 20% опрошенных (20 февраля - 18%). В том, что глава правительства Михаил Мишустин хорошо справляется с работой уверены 52% участников опроса, "скорее плохо" - 18%, затруднились с ответом - 31% (45, 22, 33%)

Больше половины опрошенных (54%) не слышали от окружающих людей критические высказывания в адрес российских властей за последний месяц. А 44% участников опроса о такой критике рассказали. Действия российских властей за последний месяц вызывали недовольство, возмущение лично у 28% опрошенных. 66% такие чувства по отношению к властям не испытывали, отмечается в исследовании. 6% дали другой ответ на этот вопрос.

Если бы выборы в Госдуму были в ближайшее воскресенье, то голоса за "Единую Россию" отдал бы 41% (20 февраля - 32%) участников опроса, за КПРФ - 12% (14%), ЛДПР - 7% (8%), за партию "Справедливая Россия - За правду" проголосовали бы 5% (4%), за "Новых людей" 4% (5%) опрошенных россиян.