Оператор DirecTV прекращает вещание RT America из-за ситуации вокруг Украины

ТАСС, 1 марта. Ведущий оператор спутникового телевидения в США DirecTV исключает из сетки вещания телеканал RT America в свете ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник сообщил портал Axios со ссылкой на представителя оператора.

"В соответствии с нашим <...> соглашением с RT America мы ускоряем сроки истечения контракта [с этим телеканалом] в этом году и больше не будем предлагать его программы с сегодняшнего дня", - приводит портал заявление DirecTV. По словам представителя американской оператора, DirecTV ранее уже подвергал оценке значимость RT America для своей аудитории.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.