Москалькова заявила об обилии дезинформации по ситуации на Украине

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вокруг ситуации на Украине распространяется большое количество ложной информации, не все граждане могут ей противостоять.

"Не помню на своем веку такого количества фейков, лжи, я бы даже сказала, театрализованных представлений, потому что и я попадала под влияние тех видеокадров. Но я это сразу начинаю проверять. Массированная атака лжи влияет на тех, кто не готов и не имеет такого социального опыта, чтобы противостоять этому", - сказала Москалькова журналистам.

"Жалко, что не хватает правды. Очень важно, чтобы каждый из нас хотел донести правду и уберечь мир", - добавила она.

Ранее во вторник глава рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич сообщил, что чуть более чем за неделю выявлено почти 1,4 млн ложных сообщений в российском сегменте интернета о ситуации в Донбассе.

Президент Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, выводится из строя военная инфраструктура. Населению ничто не угрожает, заверили в ведомстве.