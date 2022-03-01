Около 50 туристов РФ обратились в дипмиссию в Загребе с просьбой о возвращении на родину

ЗАГРЕБ, 1 марта. /ТАСС/. Около 50 российских туристов обратились в посольство РФ в Хорватии с просьбой об их возвращении на родину. Об этом сообщил во вторник заведующий консульским отделом диппредставительства Антон Соколов.

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"По данным консульского отдела, за помощью в возвращении на родину в посольство РФ в Хорватии обратились около 50 российских туристов. Консульский отдел посольства России в Хорватии, МИД в сотрудничестве с Росавиацией, Ростуризмом и Министерством транспорта РФ оказывает гражданам России необходимое содействие", - отметил дипломат.

Евросоюз принял решение о закрытии воздушного пространства сообщества для России в связи с обострением ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.