Власти Коми впервые поддержат грантами проекты в сфере науки, технологий и инноваций

СЫКТЫВКАР, 1 марта. /ТАСС/. В Республике Коми впервые объявили конкурс на предоставление грантов в сфере науки, технологий и инноваций. Максимальная сумма гранта составит почти 3,6 млн рублей, сообщил во вторник глава республики Владимир Уйба.

"По моему поручению в этом году впервые был объявлен конкурс на предоставление грантов в сфере науки, технологий и инноваций, поскольку амбициозные задачи невозможно решать без внедрения новых технологий и инноваций. В регионе все для этого есть, серьезная научная база, когда наши ученые работают и готовы работать над новыми проектами, направленными на развитие республики, а задача правительства - поддержать и мотивировать их для более успешной работы, что мы и делаем. Сегодня объявлен сбор заявок, он продлится до 30 марта", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во "ВКонтакте".

Претендовать на финансовую поддержку из республиканского бюджета смогут юридические лица, зарегистрированные в Коми, не только коммерческие предприятия, но и госучреждения. Срок реализации проектов не должен превышать более трех лет. Грант будет предоставляться на условиях софинансирования, то есть заявителю нужно изыскать не менее 20% собственных средств. Максимальная сумма гранта на один проект составит почти 3,6 млн рублей.

Проекты могут быть направлены на создание новых материалов и технологий, информационные и телекоммуникационные системы, биотехнологии, медицину, фармацевтику, энергоэффективность, энергосбережение, возобновляемые источники энергии, точное машиностроение, проектирование сложных технических, транспортных и других систем, а также охрану окружающей среды, рациональное природопользование, технологии по обращению с отходами, сельское хозяйство, обеспечение безопасности и противодействие терроризму, сообщил глава республики.