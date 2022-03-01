Ульяновская область направила семь фур гуманитарной помощи жителям Донбасса

ТАСС, 1 марта. Автоколонна из семи грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправилась в Ростовскую область из Ульяновска. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте губернатора и правительства Ульяновской области.

"Для жителей Донецкой и Луганской народных республик из Ульяновской области отправилось семь грузовых автомобилей по 20 тонн с нескоропортящимися продуктами, питьевой водой и другими товарами народного потребления", - говорится в сообщении.

Автоколонна отправилась в Ростовскую область от площади у старого железнодорожного вокзала Ульяновска. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Русских. "Сердечно благодарю всех тех, кто откликнулся на наш призыв и принял участие в формировании гуманитарного груза братским народам Донбасса. Уверен, что в скором времени на Донбасс придет мир, в полную мощь заработают промышленные предприятия, а на разминированные поля выйдут трактора и комбайны. И на этой земле наконец-то будет звучать радостный смех. Мы все в это верим!" - приводятся в сообщении слова Русских.

Отмечается, что пункты сбора гуманитарной помощи были организованы региональными благотворительными организациями, а также отделениями политических партий, представленных в регионе.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.