Владелец "Рив Гош" не смог обжаловать продление ареста по делу о хищении 2,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на продление ареста владельца сети "Рив Гош" и бывшего совладельца ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера, который обвиняется в мошенничестве на 2,4 млрд рублей. Бизнесмен продолжает настаивать на своей невиновности, однако пробудет под стражей как минимум до июня, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Апелляционная инстанция согласилась с районным судом. 24 февраля 2022 года Мейеру продлена стража на срок по 1 июня 2022 года", - сказано в сообщении.

Защита просила избрать меру в виде домашнего ареста или залога до 25 млн рублей. Адвокаты сообщили, что в понедельник в СИЗО к Мейеру приезжал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов.

Сам бизнесмен на заседании подробно рассказал о том, как организовано движение товарно-материальных ценностей в большой компании, и пояснил, что "невозможно вывести миллиард без следов". По версии обвиняемого, деньги, которые были выданы Сбербанком компании "Юлмарт" в виде кредитов, ушли поставщикам.

Расследуемое уголовное дело связано с хищениями более 2,4 млрд рублей из средств, которые получила в виде кредитов от Сбербанка компания "Юлмарт", совладельцем которой Мейер был ранее. В качестве подозреваемых 8 декабря 2021 года были задержаны сам предприниматель, его жена Инна, а также генеральный директор ООО "Биг бокс" и деловой партнер Мейера Елена Стрельцова. Мужчину на следующий день отправили в СИЗО, а его супругу и Стрельцову - под домашний арест. На имущество Инны Мейер 10 января Московский суд Петербурга наложил арест. Все трое фигурантов не признают вины и неоднократно обжаловали избранные им меры пресечения. В январе Мейер, прося о домашнем аресте или залоге, отказался от гражданства США, однако суд оставил его под стражей.

С 2017 года обвиняемым по делу "Юлмарта" проходил другой совладелец компании - Дмитрий Костыгин, однако ему статью позже переквалифицировали на "причинение ущерба без признаков хищения" (ч. 2 ст. 165 УК РФ). В 2017 году фигуранта поместили под домашний арест, а в 2018-м бизнесмен был отпущен под залог в 25 млн рублей.