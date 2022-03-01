Проблемы половины объектов долевого строительство в ХМАО планируется решить до конца года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Восстановление прав дольщиков восьми из 16 включенных в Единый реестр проблемных объектов ХМАО планируется до конца года. Об этом во вторник на Российской строительной неделе сообщил исполнительный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Югры Михаил Павлов.

"В настоящее время у нас остается 16 объектов в трех городах. <…> В этом году мы хотим исключить восемь объектов, из них шесть завершить строительством, два объекта будут исключены по другим техническим условиям. Хочу отметить, что в ходе реализации тех программ, которые у нас есть, сейчас уже в марте идет итоговый проект по двум объектам - один объект у нас завершил строительство инвестор, один объект - сам застройщик. Ожидаем, что еще будут восстановлены права 150 граждан", - сказал он.

По словам Павлова, в 2020 году из 27 проблемных объектов были исключены десять, в 2021 году из 20 включенных в реестр домов были исключены шесть. За все время были восстановлены права 420 граждан.

На начало февраля 2022 года проблемными в ХМАО признаны 16 объектов: в Сургуте — 11, в Нефтеюганске — четыре, в поселке городского типа Федоровский - один. В числе пострадавших 1 564 человека, заключивших договоры долевого участия. Способы решения проблемы для каждого объекта подбираются индивидуально. Так, финансирование мероприятий по завершению строительства шести объектов осуществляется совместно с Фондом развития территорий. Четыре объекта в Сургуте и Нефтеюганске достраивают сами застройщики, которые сумели найти средства на завершение строительства. Кроме того, несколько домов достраиваются с привлечением частных инвесторов.