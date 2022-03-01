В Вологодской области на период паводка развернут 81 ПВР на 9 тыс. человек

ВОЛОГДА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области подготовят 81 пункт временного размещения на 9 тыс. жителей в случае их эвакуации из населенных пунктов, подтопленных во время паводка, сообщила во вторник пресс-служба правительства области.

"В Вологодской области планируется к развертыванию 81 пункт временного размещения вместимостью более 9 тыс. человек. В Великоустюгском районе предусмотрена организация 10 пунктов временного размещения пострадавших на 760 человек. Для экстренной эвакуации населения, находящегося в отрезанных населенных пунктах, будет использовано судно на воздушной подушке аварийно-спасательной службы Вологодской области", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя губернатора Антона Кольцова, ситуация в этом году непростая: на большинстве рек области отмечается повышенная водность, избыточное увлажнение почвы. Существует угроза подтопления территорий ряда муниципалитетов. По данным Гидромета, уровни воды выше среднемноголетних значений наблюдаются на реках Вологда, Верхняя и Средняя Сухона, Кубена, Молога, Юг - на 10-50 см, на реках Нижняя Сухона, Северная Двина - ниже нормы на 20-40 см. Толщина льда на реках западных и центральных районов составляет 30-40 см, на реках восточных районов - 35-45 см.

В марте температура воздуха будет на 0,5-2,5 градуса выше нормы. Вскрытие рек ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним, или немного раньше - в конце марта, начале апреля. Максимальные уровни воды ожидаются в пределах среднемноголетних значений, в западных районах - выше нормы на 30-50 см.

По предварительным расчетам, прохождение ледохода на реке Сухона в районе Великого Устюга будет с заторами и повышением уровня воды до отметок 650-700 см, в пределах среднемноголетних. В случае бурного таяния снега и выпадения обильных осадков велика вероятность повышения уровня воды при заторе до неблагоприятных отметок в 725-750 см.