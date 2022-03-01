Четыре стелы в честь подвигов местных жителей в войне установят в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Памятные стелы в честь присвоения почетного звания "Населенный пункт воинской доблести" появятся в деревне Степыгино городского округа Домодедово, селах Спасс и Осташево Волоколамского округа Подмосковья. В городе Ступино установят стелу "Город трудовой доблести", сообщила во вторник пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

"В 2022 году в четырех населенных пунктах Московской области установят памятные стелы в честь подвигов местных жителей во времена Великой Отечественной войны. Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" присваивается с 2015 года, где во время войны проходили ожесточенные сражения. В городе Ступино установят стелу "Город трудовой доблести", - приводятся слова главы министерства Михаила Хайкина.

Стела представляет собой облицованную красным гранитом квадратную в сечении колонну, завершающуюся строгой геометрической ромбовидной капителью. Верх стелы увенчан фигурами из гербового щита Московской области с покрытием из сусального золота, под капителью расположится герб муниципального образования. Площадь вокруг стелы вымостят гранитной плиткой темно-серого цвета с подходами с трех сторон, облицованными тротуарной плиткой. Благоустройство территории мемориального комплекса также включает в себя работы по озеленению, освещению и установке лавочек и урн.

"В Ступино высота стелы составит 33 м. Рядом с ней планируется установить пять пилонов, на которых будут изображения, связанные с жизнью города Ступино в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория, в том числе мощение, освещение и установка малых архитектурных форм", - говорится в сообщении.

Город трудовой доблести - почетное звание, установленное федеральным законом РФ от 1 марта 2020 года "В целях увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Это звание было присвоено городу Ступино в сентябре 2021 года.