Более 6,4 тыс. туристов из России посетили в январе Кипр

НИКОСИЯ, 2 марта. /ТАСС/. Туристы из России заняли в январе нынешнего года первое место по числу прибытий в Республику Кипр. Об этом сообщила во вторник национальная статистическая служба островного государства.

"Приезд [путешественников] из России был основным источником туризма в январе 2022 года с долей 14,6% (6 414 человек) от общего числа прибытий, за ней следуют Греция с 14,0% (6 141), Великобритания с 13,0% (5 708), Украина с 11,2% (4 942), Польша с 6,6% (2 890) и Израиль с 6,3% (2784)", - сказано в сообщении.

Статистическая служба также сообщила, что в январе нынешнего года общее число туристов, побывавших на греческом юге Кипра, достигло 43 944 человек, в то время как в первом месяце 2021 года - только 3 889. Однако тогда в связи с пандемией на острове действовали значительно более суровые ограничительные меры, в том числе оставался в силе запрет на полеты из многих стран, включая РФ.

В настоящий момент воздушное пространство Кипра для российских самолетов также закрыто, но уже по совсем иной причине - в связи с присоединением островной республики к соответствующему запрету, введенному странами ЕС на фоне военной операции РФ на Украине. Посол РФ на Кипре Станислав Осадчий сравнил данный шаг официальной Никосии с добровольным выстрелом себе в ногу, с учетом огромной обеспокоенности вокруг перспективы срыва туристического сезона в условиях ожидаемого отсутствия гостей из России на острове.

Сами кипрские власти также признают, что вероятное отсутствие россиян окажет негативный эффект на экономику острова. "Последствия конфликта и вытекающие из него финансовые проблемы, с которыми придется столкнуться россиянам и украинцам, затруднят их поездки этим летом, и, какими бы масштабными ни были наши усилия по нацеливанию на альтернативные рынки, потеря этих двух стран будет иметь серьезные последствия", - заявил во вторник председатель кипрского госкомитета по туризму Саввас Пердиос. При этом он добавил, что "особенно пострадает район провинции Фамагуста", на территории которой расположены известные курорты Айя-Напа и Протарас.

Председатель же регионального отделения Кипрской ассоциации отельеров (Pasyxe) в этой провинции Дорос Таккас был еще более пессимистичен в оценках, сказав, что "Россия и Украина представляют 50 процентов доли туристов в этом районе, а это означает, что удар по Фамагусте будет огромным". По его словам, около 30% отелей этого греко-кипрского региона работают исключительно с российским и украинским рынками и могут вообще не открыться.