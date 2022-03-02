В Хабаровском крае снизился суточный прирост числа пациентов с COVID-19

ХАБАРОВСК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края фиксируют снижение случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки выявлено более 1,1 тыс. новых заболевших. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Неделю назад регистрировалось более 1,8 тыс. случаев за сутки.

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"Оперштаб Хабаровского края сообщает, что за минувшие сутки госпитализировано 228 человек. На ИВЛ находится 71 пациент, на кислородной поддержке - 1 037 человек. <...> Выявлено 1 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Сутками ранее в больницы с COVID-19 отправили 84 человека.

Для лечения пациентов с коронавирусом развернуто более 2,8 тыс. коек, загружено 74,34% из них.

В регионе продолжается прививочная кампания, накануне зарегистрировали 650-тысячного вакцинированного от COVID-19 человека. Коллективный иммунитет в крае, по данным сайта стопкоронавирус.рф, превышает 66%.

С начала пандемии в Хабаровском крае заразились коронавирусной инфекцией около 90,9 тыс. человек, умерли 714.