В Хабаровском крае снизился суточный прирост числа пациентов с COVID-19

ХАБАРОВСК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края фиксируют снижение случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки выявлено более 1,1 тыс. новых заболевших. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Неделю назад регистрировалось более 1,8 тыс. случаев за сутки.
"Оперштаб Хабаровского края сообщает, что за минувшие сутки госпитализировано 228 человек. На ИВЛ находится 71 пациент, на кислородной поддержке - 1 037 человек. <...> Выявлено 1 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Сутками ранее в больницы с COVID-19 отправили 84 человека.
Для лечения пациентов с коронавирусом развернуто более 2,8 тыс. коек, загружено 74,34% из них.
В регионе продолжается прививочная кампания, накануне зарегистрировали 650-тысячного вакцинированного от COVID-19 человека. Коллективный иммунитет в крае, по данным сайта стопкоронавирус.рф, превышает 66%.
С начала пандемии в Хабаровском крае заразились коронавирусной инфекцией около 90,9 тыс. человек, умерли 714.