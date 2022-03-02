ДВЖД создаст более 2 тыс. рабочих мест в 2022 году

ХАБАРОВСК, 2 марта. /ТАСС/. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) создаст более 2 тыс. новых рабочих мест в 2022 году, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Для реализации программ по развитию Восточного полигона и увеличению провозной способности Транссиба и БАМа требуется задействовать значительные трудовые ресурсы. Для этого Дальневосточная магистраль уже в 2022 году готова принять более 2 тыс. новых работников", - говорится в распространенном релизе.

На железной дороге нужны машинисты и помощники машинистов электровозов и тепловозов. Для работы в эксплуатационных локомотивных депо в Приморском, Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях открыто более тысячи новых вакансий. Обучение осуществляется за счет компании и проводится на базе подразделений Дальневосточного учебного центра профессиональных квалификаций в Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Уссурийске, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Помимо этого на теплое время года на ДВЖД запланирована масштабная ремонтно-путевая кампания. Отремонтировано будет 860 км пути, включая укладку 338 км новой рельсошпальной решетки, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. В связи с этим ДВЖД примет более тысячи человек, в том числе на должности монтера пути, водителя бульдозера, автогрейдера и на другие рабочие специальности.