В Кабардино-Балкарии создали бюро бесплатной юридической помощи

НАЛЬЧИК, 2 марта. /ТАСС/. Бюро бесплатной юридической помощи со штатом более 20 человек создано в Кабардино-Балкарии (КБР). Оно будет оказывать помощь социально незащищенным категориям граждан, сообщил и. о. начальника Управления Министерства юстиции РФ по КБР Жантемир Кужонов, выступая на пленарном заседании регионального парламента.

"Бюро бесплатной юридической помощи в Кабардино-Балкарии на сегодняшний день создано штатом 23 человека. Минюстом РФ бюро передан спецавтомобиль "Газель Next" - передвижной пункт оказания бесплатной юридической помощи, который оборудован всем необходимым для такой работы. Это очень хорошее подспорье для работы", - рассказал Кужонов.

Спикер парламента Татьяна Егорова подчеркнула, что это важный механизм предоставления бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан. "Мы сегодня в бюджете имеем средства <...>, и очень хотелось бы, чтобы работа активизировалась, мы будем следить за тем, как законодательство в этой части исполняется. Для <...> определенных категорий граждан вопрос актуальный, и будем вносить поправки в законодательство при необходимости", - отметила она.

Специалисты бюро будут работать во всех районах региона, адвокаты должны не просто консультировать граждан, но и представлять доверителей в суде, составлять документы и предоставлять иную юридическую помощь. Согласно действующему законодательству бесплатную юридическую помощь государства могут получать такие категории граждан, как инвалиды I и II групп, малообеспеченные, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, а также ряд других категорий.