В Северной Осетии 139 молодых семей получили жилищные свидетельства

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии вручили молодым семьям 139 жилищных свидетельств. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры Аслан Мильдзихов.

"Стоит отметить, что сумма рассчитывается исходя из стоимости кв. м и количества членов семьи. Субсидия не покрывает всю стоимость квартиры. Семья с детьми получит 35% от расчетной стоимости жилья. Семья без детей - 30% от расчетной стоимости", - сказал Мильдзихов.

Обеспечение жилищными сертификатами реализуется в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Свидетельства получили 34 молодых семьи во Владикавказе, 14 семей в Ардонском районе, в Правобережном и Моздокском - по 19 семей, в Алагирском - 22, в Ирафском и Кировском - по 6 семей, в Пригородном - 7, в Дигорском - 12 семей.