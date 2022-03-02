Более 5 тыс. волонтеров помогают эвакуированным жителям Донбасса в России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 5 тыс. волонтеров задействованы в помощи эвакуированным жителям Донбасса в России. Об этом сообщил президент Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член Общественного совета при МЧС России Евгений Козеев во время брифинга в Общественной палате РФ в среду.

"В 66 региональных отделениях открыты оперативные штабы #МыВместе. Всего по стране вовлечены 5,2 тыс. волонтеров на территории субъектов", - сказал Козеев.

По его словам, на территории России открыто 259 пунктов временного размещения в 22 субъектах. Гуманитарную помощь собирают в 110 центрах в 61 субъекте страны.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Как сообщили ТАСС в среду в силовых структурах, число жителей Донбасса, эвакуированных в Россию с 18 февраля, выросло до 137 тыс.