СЖР попросит Генпрокуратуру объяснить причины ограничения ресурсов "Эха Москвы" и "Дождя"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) обратится в Генеральную прокуратуру РФ, Роскомнадзор и холдинг "Газпром-медиа" за разъяснением причин ограничения работы ресурсов радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщается на сайте СЖР в среду.

"Союз журналистов России намерен обратиться с официальным запросом в РКН, Генпрокуратуру и холдинг "Газпром-медиа" с требованием разъяснения конкретных причин ограничения работы данных СМИ", - сообщается на сайте.

Как отметили в СЖР, ситуация с ограничением доступа к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" - одна из наиболее острых в новейшей медийной истории России.

"В настоящее время СЖР проводит консультации с журналистским сообществом страны, надзорными органами, комитетом Госдумы по информационной политике. Также мы рассчитываем на экстренное заседание комиссии по СМИ Совета по правам человека при президенте РФ", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь". Позднее радиостанция была отключена от эфира. В Роскомнадзоре подтвердили факт ограничения доступа к ресурсу.

Как отметили в Генпрокуратуре, размещаемая "Эхо Москвы" и телеканалом "Дождь" информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя.