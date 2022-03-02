В аппарате омбудсмена заявили, что жалоб от прибывших из Донбасса в Волгоград не поступало

ВОЛГОГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Наталья Слюсарь в среду посетила пункты временного размещения прибывших из ДНР и ЛНР в Волгограде. Она отметила, что жалоб касательно условий проживания от прибывших из ДНР и ЛНР не поступало, сообщает корреспондент ТАСС.

2 марта представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Наталья Слюсарь совместно с уполномоченным по правам человека в Волгоградской области Валерием Ростовщиковым посетила пункты временного размещения прибывших в Волгоград из Донбасса.

"Приехала в командировку для мониторинга соблюдения прав прибывших из ДНР и ЛНР. Объехала четыре объекта. Хочу сказать, что жалоб от переселенцев наших не поступало. Размещены достойно. <...> В помещениях везде тепло, детишки обеспечены культурной программой, обучением, одеждой", - сказала Слюсарь.

В гостинице "Царицынская", где побывал корреспондент ТАСС, проживает 109 человек: 48 женщин, один мужчина и 60 детей, в том числе один ребенок до года. К занятиям приступили 27 школьников, девять детей определили в детские сады. ПВР принял эвакуированных жителей республик 25 февраля. Детей уже возили в аквапарк, для них устраивали концерт, постояльцев посетили клинические психологи из волгоградской медицинской академии. Руководство санатория рассказало, что все прибывшие из Донбасса обеспечены сотовой связью, им раздали сим-карты.

"Где мы только не были, везде вопросы уже не касаются бытовых. Наверное, это уже относится к миграционной службе - это предоставление статуса. Эти вопросы на контроле", - отметил Ростовщиков.

Он добавил, что гражданство беженцам будут предоставлять как в общем порядке, так и в ускоренном.

Ждут возвращения

Светлана Никиша и Анжела Трубинш приехали в Волгоград из Луганской области. У первой на родине остался парень, вторая эвакуировалась с тремя детьми школьниками, оставив в Луганске мужа и 21-летнего сына.

"Я думаю, Россия нам поможет и все это закончится, быстрее бы уже. Мы восемь лет под этими бомбежками. Хорошо, нас эвакуируют", - рассказала Светлана.

Ранее в Волгоградскую область прибыл поезд более чем с 400 эвакуированными из Донбасса. В регионе в общей сложности около 640 беженцев. Часть жителей ЛНР и ДНР прибыли на территорию области самостоятельно. В регионе в связи с прибытием жителей Донбасса введен режим ЧС, всего создано 94 пункта временного размещения.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.