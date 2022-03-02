Страницы "Эха Москвы" и "Дождя" в "ВКонтакте" недоступны

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Страницы радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) в социальной сети "ВКонтакте" недоступны. При попытке их открыть появляется ошибка.

О блокировке страниц сообщается в среду также в Telegram-каналах "Эха Москвы" и "Дождя".

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь" за размещение ложной информации о специальной военной операции РФ на Украине. Доступ к ним потребовала ограничить Генпрокуратура. Радиостанция была отключена от эфира.