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Страницы "Эха Москвы" и "Дождя" в "ВКонтакте" недоступны

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам СМИ за размещение ложной информации о специальной военной операции РФ на Украине

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Страницы радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) в социальной сети "ВКонтакте" недоступны. При попытке их открыть появляется ошибка.

О блокировке страниц сообщается в среду также в Telegram-каналах "Эха Москвы" и "Дождя".

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь" за размещение ложной информации о специальной военной операции РФ на Украине. Доступ к ним потребовала ограничить Генпрокуратура. Радиостанция была отключена от эфира.

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