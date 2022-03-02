В Москве к плановой работе вернут еще почти 1,4 тыс. больничных коек

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Почти 1,4 тыс. больничных коек в четырех стационарах Москвы в ближайшее время вернутся к оказанию плановой помощи из-за снижения заболеваемости ковидом. Об этом сообщила в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается. Ранее мы вернули к оказанию плановой и специализированной помощи 715 детских коек в трех столичных стационарах. Дополнительно в ближайшее время к плановой работе вернутся еще почти 1,4 тыс. коек", - сказала Ракова.

По ее словам, к оказанию плановой помощи полностью вернутся Госпиталь для ветеранов войн № 3 и Московский городской центр пульмонологии больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, также вернется часть коек в Инфекционной клинической больнице № 2 и корпус больницы имени С. С. Юдина. Кроме того, в связи со снижением числа госпитализаций в последние две недели работу приостановят два временных родера на 254 койки: на территории медицинского центра в Коммунарке и в больнице имени С. С. Юдина. Наращивание объемов плановой детской и взрослой медицинской помощи в Москве продолжается.

Профильную медицинскую помощь в больницах начнут оказывать после дезинфекции всех помещений и оборудования и тестирования сотрудников на COVID-19.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 701 834 случая заражения, из них 3 024 за последние сутки. Выздоровели 2 492 797 человек, умер 41 441. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 975 813 человек, коллективный иммунитет составляет 52,8%.