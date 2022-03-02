Жители Пятигорска собрали еще 22 тонны гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

ПЯТИГОРСК, 2 марта. /ТАСС/. Вторая партия гуманитарного груза для жителей Донбасса отправлена из Пятигорска. 22 тонны продуктов и средств гигиены доставят в Белгородскую область, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Ставропольского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Из Пятигорска в помощь беженцам из ДНР и ЛНР уходит уже второй автопоезд. В первом 26 февраля мы отправили в Ростовскую область 25 тонн гуманитарной помощи, во втором сегодня - 22 тонны в Белгородскую область. Отправляем бутилированную воду, крупы, муку, продукты питания длительного срока хранения, канцтовары, бытовую химию, средства личной гигиены - все то, что необходимо людям для создания нормальных условий жизнедеятельности", - отметил глава города Дмитрий Ворошилов, слова которого приводятся в сообщении.

Помимо бизнеса в сборе помощи активно участвуют жители города и национальные автономии, общественные организации, сообщили в пресс-службе. Сбор гуманитарной помощи осуществляют также все муниципалитеты Ставрополья. К отправке 3 марта из краевого центра подготовлены еще три фуры гуманитарной помощи, собранные жителями региона за неделю.