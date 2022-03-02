В Пятигорске хотят создать федерацию бокса Кавминвод

ПЯТИГОРСК, 2 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер по боксу летних Олимпийских игр 2012 Давид Айрапетян намерен создать Федерацию бокса региона Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край). Документы о ее создании спортсмен подал в министерство юстиции, сообщил в среду глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Бронзовый призер по боксу летних Олимпийских игр 2012 Давид Айрапетян выступил с инициативой создания федерации бокса КМВ. Соответствующие документы он подал в министерство юстиции", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это позволит популяризировать бокс и даст право проводить более крупные турниры на территории Ставропольского края.

"Пока западное сообщество пытается смешать спорт с политикой и запрещает нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, мы развивали и будем развивать спорт. Так, по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова мы построили новую школу бокса, совместно с Ильей Авербухом будем строить ледовый дворец и капитально отремонтируем нашу спортивную школу № 1", - добавил глава курорта.