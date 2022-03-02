Поликлиники Ставрополья вернутся к штатному режиму работы

СТАВРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Поликлиники Ставропольского края вернутся к обычному режиму работы в связи со стабилизацией эпидемической ситуации. Ранее из-за высокой нагрузки учреждения работали в три смены без выходных, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого Минздрава.

"Ситуация с распространением коронавируса на Ставрополье в настоящее время стабилизировалась. [Губернатор] Владимир Владимиров поручил перевести работу амбулаторного звена краевых медучреждений в стандартный режим обслуживания пациентов. Напомним, до сих пор медики амбулаторно-поликлинического звена принимали больных в три смены ежедневно без выходных и праздников. Теперь их работа вернется в доковидный график", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, в некоторых учреждениях работа по возвращению к штатному режиму уже начата. В обычный график работы вернулись некоторые поликлиники в Минеральных Водах, Железноводске, Пятигорске, Новоалександровске и так далее. Сроки изменения графика работы зависят от действующей степени загрузки учреждений.

Временный режим работы без выходных был введен в поликлиниках Ставрополья в начале февраля. Из-за появления в регионе штамма коронавируса "омикрон" нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено в крае возросла - в крае ежедневно фиксировалось более 1,5 тыс. новых случаев заражения.

По данным краевого оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили 777 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 184 612, выздоровели 158 807 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии в крае умерли 6 809 пациентов. В ковид-госпиталях края развернуто 3 394 койки, они свободны на 26%.