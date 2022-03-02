Роскачество сообщило о росте количества фейковых сайтов, продающих технику по старым ценам

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Количество мошеннических сайтов, предлагающих купить технику по старым ценам или со скидкой, значительно возросло. Это следует из сообщения Роскачества.

"В сети значительно возросло количество фейковых сайтов, предлагающих купить технику по старым ценам или с существенной скидкой. Причем чаще всего сайты мошенников максимально похожи на реальные и тем самым дополнительно вводят пользователей в заблуждение", - говорится в сообщении организации.

В Роскачестве отметили, что хоть такие сайты и быстро блокируются или опускаются ниже на страницах поиска из-за рекламы легальных ретейлеров, тем не менее, в основном ссылки на мошеннические сайты распространяются через мессенджеры или группы в социальных сетях. Пользователи переходят по ссылкам из-за обещаний суперскидок, низких цен и ассортимента товаров по старым ценам.

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользователям быть внимательнее к рекламным рассылкам и ссылкам на магазины в соцсетях, искать нужный товар самостоятельно на проверенных и официальных сайтах, настороженно относиться к сильно заниженным ценам и проверять реквизиты интернет-магазинов.

"На мошеннических сайтах чаще всего размещены реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, соответственно, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется", - говорится в сообщении. Также в организации посоветовали не поддаваться на манипуляции, такие как всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени и другие. Более того, пользователям стоит завести отдельную карту для совершения онлайн-покупок.

В Роскачестве призвали проверять дату создания сайта, например, через сервис WhoIs. "Если "интернет-магазин" был создан неделю назад, то это скорее всего клон официального сайта. Также проверяйте написание сайта в адресной строке. Мошенники могут использовать похожие названия, которые будут отличаться одной буквой или цифрой или использовать другую доменную зону (например, BU вместо RU)", - следует из сообщения.