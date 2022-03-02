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Военная операция на Украине

В Ленинградскую область самостоятельно прибыли более 120 человек из Донбасса

Прибывшим выплатят по 10 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Более 120 человек обратились в центры социальной защиты Ленинградской области в связи с вынужденным отъездом с территорий ДНР и ЛНР. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

"В региональные центры соцзащиты обратились 124 человека, которые самостоятельно приехали в Ленинградскую область из ДНР и ЛНР и пока живут у родственников и друзей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, область готова оказать поддержку прибывшим из ДНР и ЛНР в виде выплат в размере 10 тыс. рублей, гуманитарной помощи, временного размещения, помощи в трудоустройстве и определении детей в образовательные учреждения.

Теги
РоссияЛенинградская областьВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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