Масленица в Самаре пройдет без широкой ярмарочной торговли и офлайн-программ

САМАРА, 2 марта. /ТАСС/. Власти Самары отменили ярмарочную торговлю и офлайн-программы в честь Масленицы, сообщила в среду пресс-служба мэрии города. В центре Самары на площади Куйбышева переоформляют тематический комплекс, в котором устанавливают локации и арт-объекты для фотографирования.

Ранее министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш в Instagram предложила отказаться от развлекательных мероприятий.

"В этом году масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта. В Самаре вместо широких народных гуляний предложат формат для тихих семейных выходных. На площади Куйбышева переоформляется тематический комплекс, в котором создаются условия для прогулок и фотографирования, без проведения офлайн-программ и широкой ярмарочной торговли", - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Отмечается, что в центре площади уже установили главный символ Масленицы - Маслену, также появляются дополнительные тематические зоны - локации "Чайная", "Деревенька", "Дымковские игрушки" преображаются арт-объекты "Волшебный дуб" и "Изба".

В мэрии отметили, что все локации доступны для свободного посещения и расположены с учетом социальной дистанции.