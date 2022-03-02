В Пермском крае отменили QR-коды и некоторые антиковидные ограничения

"У нас постепенно снижается заболеваемость. В ходе текущей волны коронавирусной инфекции пиковые значения заболеваемости составляли примерно 5,5 тыс. выявленных заражений в сутки, сейчас количество этих случаев снизилось в два раза. По данным краевого Минздрава, сейчас пациенты, как правило, переносят болезнь в более легкой форме, чем в предыдущие волны коронавируса. Поэтому нами уже принято решение о переводе медучреждений в режим оказания плановой медпомощи. Снижено количество коек, перепрофилированных под COVID-19. Таким образом, у нас есть предпосылки для снижения ограничительных мер, они не должны быть избыточными", - сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе заседания оперштаба.

Вице-премьер правительства региона Сергей Никифоров добавил, что на сегодняшний день уровень вакцинации и коллективного иммунитета в Прикамье достаточно высокий - около 70%. "С учетом того, что сейчас превалирует омикрон-штамм и заболеваемость протекает в легкой форме, считаем, что на первый план выходит соблюдение людьми масочного режима, а не наличие QR-кодов", - отметил Никифоров.

Он подчеркнул, что избыточными ограничительными мерами можно считать самоизоляцию граждан старшего поколения, поскольку 77% из них вакцинированы. Кроме того, принято решение снять ограничение на работу заведений общественного питания на период с 23:00 до 6:00. При этом деятельность ночных клубов и ряда других развлекательных мероприятий по-прежнему не допускается.

Также оперштаб принял решение снять требование о переводе на дистанционный формат работы сотрудников организаций и предприятий. С учетом сокращения заболеваемости среди несовершеннолетних, члены оперштаба внесли предложение разрешить работу детских игровых зон и комнат. Все изменения, внесенные в указ о противодействии распространению новой коронавирусной инфекции в Прикамье, вступят в силу после публикации документа.

Заболеваемость в Пермском крае

По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталия Костарева, на сегодняшний день в регионе выявлено 567 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса и 149 случаев - дельта-штаммом. По его словам, с середины февраля наблюдается уверенная динамика к снижению заболеваемости COVID-19. "Ее уровень только за прошедшую неделю сократился почти на 20% по отношению к предыдущей", - пояснил Костарев.

Как отметил Никифоров, в Прикамье развернуто 4 тыс. 400 коек в стационарах для больных COVID-19, однако в ближайшее время количество мест планируется сократить. "На этой неделе мы планируем вернуть в штатный режим работы 600 коек, на следующей неделе - примерно столько же. При этом 600 коек мы уже вернули, у нас было открыто на максимуме 5 тыс. коек", - рассказал Никифоров.

Он пояснил, что тяжесть состояния пациентов в стационаре сейчас гораздо ниже, чем это было в предыдущие волны заболеваемости коронавирусом.