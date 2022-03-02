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Военная операция на Украине

ВОЗ сообщила, что на Украине наблюдается тяжелая ситуация с поставками кислорода

В организации также отметили, что стране нужны лекарства для лечения ранений и травм

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. ВОЗ крайне обеспокоена ситуацией с поставкой медицинского кислорода на Украине. Об этом заявил в среду на брифинге представитель организации на Украине Ярно Хабихт.

По его словам, во многих учреждениях, которые оказываются изолированными, наблюдается нехватка кислорода. "И в настоящих условиях очень сложно найти водителей, которые готовы перевозить кислород", - заметил Хабихт.

Представитель ВОЗ добавил, что есть необходимость и в различных лекарствах, медикаментах для лечения ранений и травм. "Ситуация разнится на западе и востоке страны, а также зависит от того, где проходит военная операция, - сказал он. - На западе началась вакцинация от коронавируса, но она становится очень сложной".

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УкраинаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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