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Резкое снижение числа госпитализаций в России.
Резкое снижение числа госпитализаций в России.
Резкое снижение числа госпитализаций в России.
Резкое снижение числа госпитализаций в России.
Резкое снижение числа госпитализаций в России.
Пандемия COVID-19

Резкое снижение числа госпитализаций в России. Главное о коронавирусе за 2 марта

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 16 592 824 случая заражения, из них новых — 97 455. За сутки умерли 784 человека, за весь период — 353 230. 
  • Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки уменьшилось на 7,8%: 11 754 человека против 12 753 днем ранее.
  • В Калмыкии заболеваемость ковидом за неделю снизилась почти на треть.
  • В Петербурге с 4 марта отменят QR-коды в ресторанах и учреждениях культуры.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 701 834 случая заражения, из них новых — 3 024. Госпитализированы 386 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 439,1 млн случаев заражения, умерли 5 967 282 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Франции объявили о выходе страны из острой фазы эпидемии COVID-19.
  • ВОЗ: с начала года от ковида каждую неделю умирает в среднем более 60 тыс. человек.

 

Теги
Пандемия COVID-19
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