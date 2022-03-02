Резкое снижение числа госпитализаций в России. Главное о коронавирусе за 2 марта

Россия
- Всего зафиксировано 16 592 824 случая заражения, из них новых — 97 455. За сутки умерли 784 человека, за весь период — 353 230.
- Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки уменьшилось на 7,8%: 11 754 человека против 12 753 днем ранее.
- В Калмыкии заболеваемость ковидом за неделю снизилась почти на треть.
- В Петербурге с 4 марта отменят QR-коды в ресторанах и учреждениях культуры.
Москва
- Всего зафиксировано 2 701 834 случая заражения, из них новых — 3 024. Госпитализированы 386 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 439,1 млн случаев заражения, умерли 5 967 282 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Франции объявили о выходе страны из острой фазы эпидемии COVID-19.
- ВОЗ: с начала года от ковида каждую неделю умирает в среднем более 60 тыс. человек.